В Североморске началась подготовка к шествию «Бессмертного полка»

Главная цель международного общественного гражданско-патриотического движения - сохранить личную память о поколении Великой Отечественной войны. Североморцы в акции принимают участие ежегодно, в прошлом году в едином строю «Бессмертного полка» прошли более трёх тысяч человек.

Подготовка к шествию 2019 года во флотской столице уже началась. Приём заявок на изготовление штендеров с портретами участников Великой Отечесвтенной войны будет организован на базе отдела молодёжи, физической культуры и спорта администрации ЗАТО г.Североморск с 25 марта по 30 апреля. Форму заявки разместят на всех информационных ресурсах отдела, в том числе в социальных сетях.

Партнёром выступает компания «Принтстенд51», за изготовление штендеров возьмутся её специалисты.

Стоимость изготовления штендера составляет 400 рублей. Если качество исходной фотографии не позволяет напечатать её в формате транспаранта, можно воспользоваться услугами реконструкции фотографии.

Если нет возможности принять участие в шествии, то готовые штендеры могут пронести в строю 9 мая представители волонтерского корпуса ЗАТО г. Североморск.