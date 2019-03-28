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Мурманская область. Арктика28.03.19 10:00

В Североморске начался сбор руководящего состава медицинской службы СФ

В Североморске начался учебно-методический сбор руководящего состава медицинской службы флота. В его работе участвуют более 150 военных медиков, среди них – начальники военно-медицинских учреждений, организаций, медицинских служб объединений, соединений и воинских частей флота, представители Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова – член-корреспондент РАМН, заслуженный деятель науки РФ, доктор медицинских наук, профессор генерал майор медицинской службы Владимир Симоненко и доктор медицинских наук, профессор кафедры терапии неотложных состояний Салават Сарманаев.

Как отметил начальник штаба Северного флота вице-адмирал Владимир Гришечкин, открывая сбор, «в 2018 году состояние охраны здоровья личного состава Северного флота позволило успешно решить все поставленные учебно-боевые задачи».

Начальник штаба Северного флота также сообщил, что «благодаря качественно спланированной работе военных медиков на Северном флоте удалось значительно снизить суммарный показатель уровня заболеваемости военнослужащих, проходящих военную службу по призыву – на 14,7% и по контракту – на 11,4%».

Сбор будет проходить в течение нескольких дней. За это время будут подведены итоги медицинского обеспечения сил и войск СФ в прошлом году и уточнены задачи по совершенствованию работы военных медиков на 2019 год, в том числе по вопросам медицинского снабжения и санитарно-эпидемиологического надзора.

Как сообщает пресс-служба СФ, особое внимание в ходе сбора уделяется вопросам специального медицинского обеспечения военнослужащих, выполняющих задачи в Арктике, а также в экипажах атомных подводных лодок в условиях длительного плавания.

Для  медицинского обеспечения  военнослужащих, несущих службу в Арктической зоне Российской Федерации (на островах Земля Александры, Средний, Котельный) в административно-жилых комплексах подготовлены к эксплуатации медицинские блоки, оснащенные современной аппаратурой и комплексами телемедицинских консультаций, которые позволяют производить консультирование, дистанционную передачу данных электрокардиографических, рентгенологических исследований и лабораторных данных в консультативный центр Военно-медицинской академии города Санкт-Петербурга для выработки в случае необходимости совместной тактики лечения больного.

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