В Североморске обновили стелу при въезде в город

Теперь конструкция на ул.Кортик декорирована светодиодным освещением. Также здесь проложена новая электропроводка с автоматикой и защитными устройствами. Они обеспечивают бесперебойное питание и препятствуют утечке напряжения.

Подключена обновленная стела к уличному освещению. Профинансировано обновление стелы из муниципального бюджета.

- Художественным оформлением и декорированием стелы занимались работники Управления культуры нашего города, потому что здесь необходим был творческий подход, - рассказал директор МБУ «АХТО» Андрей Орлов. – Благодаря совместной работе получился красивый, яркий арт-объект, который будет приветствовать всех, кто въезжает в Североморск.

Это уже второй арт-объект, который появился в нашем городе с начала осени, первый - световая конструкция у городской администрации.

- Зимой так хочется ярких огней, особенно в преддверии Нового года, - говорит начальник Управления культуры, молодёжной политики, спорта и международных связей администрации ЗАТО г.Североморск Ольга Обухова. – Поэтому постепенно в Североморске появится ещё несколько подобных арт-объектов.