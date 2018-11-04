В Североморске одаренным детям и творческим коллективам вручили премии за достижения в области культуры и искусства

Вчера в Североморске во Дворце культуры «Строитель» прошла торжественная церемония вручения премий главы ЗАТО город Североморск одаренным детям и творческим коллективам за достижения в области культуры и искусства. В этом году лауреатам за достижения в области культуры и искусства впервые будет выплачена единовременная премия в размере 12000 рублей.



Традиционно награды вручаются детям, которые являются победителями олимпиад, конкурсов, выставок, ведут активную концертно-просветительскую деятельность и обладают яркими творческими способностями.



«В Североморске всегда с уважением и гордостью относятся к детям, которые с особым усердием занимаются музыкой, танцами, добиваются успеха в исполнительском и художественном мастерстве. Мы поддерживаем одаренных детей, создаем все необходимые условия для развития творческих способностей любого ребенка», - отметил глава ЗАТО город Североморск Владимир Евменьков в своем выступлении



По результатам конкурсного отбора за достижения в 2017-2018 учебном году лауреатами премии главы ЗАТО город Североморск стал 31 человек. Среди них воспитанники Североморского Дома детского творчества, участники клубных формирований Дворца культуры «Строитель», Североморского музейно-выставочного комплекса, учащиеся детской музыкальной школы им. Э.С. Пастернак, детской художественной школы и детской школы искусств п.г.т. Сафоново.



Лауреатом премии I степени был признан ансамбль солистов эстрадной песни «Все звезды» МБУК Дворец культуры «Строитель». Этому творческому коллективу присуждена премия в размере 25000 рублей.



По доброй традиции в завершение торжественной церемонии состоялся гала-концерт с участием обладателей премий главы ЗАТО город Североморск за достижения в области культуры и искусства.



