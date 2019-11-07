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Мурманская область. Арктика07.11.19 09:45

В Североморске осуждён командир части - взяточник

Следствием и судом установлено, что в октябре 2015 года и ноябре 2018 года за непринятие мер дисциплинарного характера в отношении трёх  военнослужащих, совершивших грубые дисциплинарные проступки, Соловьев получил взятки в размере 60 и 120 тысяч рублей соответственно.

Кроме того, в первой половине марта 2019 года подчиненный Соловьева совершил грубый дисциплинарный проступок, из-за которого мог быть уволен с военной службы. Командир части решил воспользоваться данной ситуацией и через посредника передал провинившемуся военнослужащему, что готов оставить его на службе при условии получения денежных средств, которые он планировал потратить на нужды части.

26 марта 2019 года сотрудники правоохранительных органов задержали Соловьева в его служебном кабинете при получении через посредника взятки в размере 100 тысяч рублей.

Доказательства, собранные военным следственным отделом Следственного комитета Российской Федерации по Североморскому гарнизону, признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора командиру войсковой части 40105 капитану 1 ранга Евгению Соловьеву.

Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 290 (получение взятки в значительном размере) и ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 285 УК РФ (покушение на злоупотребление должностными полномочиями).

Приговором Североморского гарнизонного военного суда Соловьеву назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года и права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, сроком на 2 года.

Ранее приговором этого же суда лицо, выступавшее в качестве посредника при передаче командиру части указанных денежных средств, признано виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве). Учитывая заключение им досудебного соглашения о сотрудничестве, а также активное способствование расследованию преступлений, суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 120 тысяч рублей.

 

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