Мурманская область. Арктика18.05.18 10:55
В связи с установлением среднесуточной температуры наружного воздуха выше +8С 18 мая в ЗАТО город Североморск заканчивается отопительный сезон. Предприятия, независимо от форм собственности, имеющие тепловые источники, обеспечивающие отопление жилищного фонда ЗАТО город Североморск и общественных зданий, завершат отопительный период.
Тепло в домах североморцев будет отключено с 08.00.
В Североморске отключили отопление
В связи с установлением среднесуточной температуры наружного воздуха выше +8С 18 мая в ЗАТО город Североморск заканчивается отопительный сезон. Предприятия, независимо от форм собственности, имеющие тепловые источники, обеспечивающие отопление жилищного фонда ЗАТО город Североморск и общественных зданий, завершат отопительный период.
Соответствующее постановление подписал глава ЗАТО город Североморск Владимир Евменьков.
Тепло в домах североморцев будет отключено с 08.00.
Бесперебойной подачей горячей воды и теплоснабжением будут обеспечены объекты ГОБУЗ «Центральная районная больница ЗАТО город Североморск», а также отдельно стоящие здания и объекты Управления образования администрации ЗАТО город Североморск, работающие в дежурном режиме.
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