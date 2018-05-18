В Североморске отключили отопление

В связи с установлением среднесуточной температуры наружного воздуха выше +8С 18 мая в ЗАТО город Североморск заканчивается отопительный сезон. Предприятия, независимо от форм собственности, имеющие тепловые источники, обеспечивающие отопление жилищного фонда ЗАТО город Североморск и общественных зданий, завершат отопительный период.



Соответствующее постановление подписал глава ЗАТО город Североморск Владимир Евменьков.

Тепло в домах североморцев будет отключено с 08.00.



Бесперебойной подачей горячей воды и теплоснабжением будут обеспечены объекты ГОБУЗ «Центральная районная больница ЗАТО город Североморск», а также отдельно стоящие здания и объекты Управления образования администрации ЗАТО город Североморск, работающие в дежурном режиме.

