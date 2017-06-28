В Североморске откроется передвижная выставка Мурманского областного краеведческого музея

30 июня в Североморском музейно-выставочном комплексе начнёт свою работу передвижная выставка Мурманского областного краеведческого музея «Мурман – берег надежды». Выставка основана на исследованиях истории колонизации, средств массовой информации середины XIX – начала XXI вв., семейных историях колонистов.

Мурманский берег, Мурман – северное побережье Кольского полуострова было хорошо известно жителям севера России, Норвегии и Финляндии. С 1860-х гг. для многих из них Мурман стал «Берегом надежды». Русские власти хотели заселить пограничное побережье и, чтобы привлечь и поддержать переселенцев-колонистов, готовы были предоставить им разнообразные льготы и привилегии. Открытые границы позволяли им переселяться дальше на восток.

Данная экспозиция - это рассказ о судьбах семей после революции, во времена «большого террора» и Второй мировой войны, о жизни после войны и после открытия границ в 1990-х гг. На выставке посетители музея узнают о переселении, жизни и работе в колониях, а также контактах через границы.

Выставка будет работать до 1 августа.