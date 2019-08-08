В Североморске открылась выставка вышитых икон

Вчера в Духовно-просветительском центре Североморской епархии открылась выставка вышитых икон с использованием драгоценных камней и жемчуга «Стена нерушимая молитв за Отечество».

На открытие выставки пришло немало жителей флотской столицы, среди которых был глава ЗАТО г. Североморск Владимир Евменьков, председатель Совета депутатов Евгений Алексеев, представители командования Северного флота.

«Сама организация, приезд сюда, доставка икон – это очень большой труд. Организаторам глубокое уважение за то, что вы сделали это; за то, что сегодня в Североморске открывается выставка», - отметил в своем выступлении глава ЗАТО г.Североморск Владимир Евменьков.

Экспозиция приурочена к 600-летию древнейшего поморского села Варзуги. Представила работы руководитель студии «Прикосновение» московская художница с международным признанием Наталия Горковенко.

- Все говорят спасибо нам, но мне хочется поблагодарить вас. Мы рады, что имеем возможность показать эти работы. Спасибо, что уделили время и внимание нашей выставке, - отметила Наталья Краснославовна.

Иконы, которые мастер привезла в Североморск, тщательно подобраны. Каждая, так или иначе, касается военнослужащих и их семей. Однако, подбор в этой экспозиции далеко не на первом месте. Для создания каждой иконы используются только натуральные материалы, тщательно подбирается их цветовая гамма в соответствии с церковными канонами.

Изготовление рукотворного шедевра длится от нескольких недель до нескольких месяцев. Каждый составной элемент детально продумывается таким образом, чтобы он вписывался в композицию иконы и не нарушал общего целостного впечатления.

Выставка будет работать в Духовно-просветительском центре ежедневно - с 11.00 до 18.00 до 18 августа включительно. Вход свободный.