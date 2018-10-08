В Североморске открыли отделение дневного пребывания молодых инвалидов

В Государственном областном автономном учреждении социального обслуживания населения «Комплексный центр социального обслуживания населения ЗАТО г. Североморск», которым руководит Владимир Бирюков, состоялось открытие «Отделения дневного пребывания молодых инвалидов». В торжественном мероприятии приняли участие заместитель министра социального развития Мурманской области Светлана Веденеева, председатель Совета депутатов ЗАТО г. Североморск Евгений Алексеев, исполняющий обязанности Главы флотской столицы Эдуард Миронов, молодые инвалиды с родителями.

Отделение рассчитано на пребывание 6 молодых инвалидов, где они смогут не только проводить свое свободное время, давая время родителям заняться неотложными делами, но и обучаться простейшим бытовым операциям, научиться обслуживать себя самостоятельно.

В отделении оборудованы три спальные комнаты, две на 3-х человек и одна одноместная, игровая, два санузла, комната социально-бытовой ориентации. Ребятам будет оказываться комплекс социальных и медицинских услуг.