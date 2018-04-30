В Североморске открылся новый спортивный клуб

Глава ЗАТО Владимир Евменьков посетил с ознакомительной экскурсией новый спортивный клуб, открывшийся недавно в Североморске.



Идея открыть в нашем городе современный спортивный клуб в свое время была поддержана Владимиром Евменьковым:

- Я встретился с руководством заведения, уверил их, что в Североморске не хватает качественных спортивных клубов и он будет у нас востребованным. В открытие спортивного клуба я вижу много положительных моментов для города. Во-первых, введено в строй пустующее здание, во-вторых - появились новые рабочие места для североморцев, а в-третьих - концепция клуба удачно дополняет наш план по развитию спортивной аллеи в городском парке.

Для занятий в спортивном клубе есть тренажерный зал, два помещения для групповых программ с различными фитнесс направлениями, в том числе для детей, мужская и женские раздевалки, душевые кабины, сауна и спортбар.



