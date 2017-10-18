В Североморске открывается сквер «Народный», обустроенный по программе поддержки местных инициатив

21 октября в 14.00 на ул. Гвардейская в Североморске состоится торжественное открытие сквера «Народный», обустроенного по программе поддержки местных инициатив. Программа реализуется министерством по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области с 2017 года.



Всего в Мурманской области в программе участвует 21 муниципальное образование, общая сумма проектов достигает 38 млн руб. Объем областного софинансирования проектов составил почти 25 млн руб.



Для реализации проекта в Североморске из областного бюджета выделено 1,5 млн руб. Софинансирование проекта со стороны муниципального образования составило 584 тыс. 491,38 руб. Это деньги муниципального образования – 83 тыс. 657,58 руб., населения – 222 тыс. 623,68 руб. и спонсоров – 278 тыс. 210,12 руб.