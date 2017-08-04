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Мурманская область. Арктика04.08.17 12:19

В Североморске открывается выставка живописи и графики мурманских художниц Марии Михайленко и Вероники Вологжанниковой «Край»

6 августа в Североморском музейно-выставочном комплексе начнёт работу выставка живописи и графики мурманских художниц Марии Михайленко и Вероники Вологжанниковой «Край». Выставка посвящена грядущему 80-летию Мурманской области. В экспозиции представлены 30 работ о Заполярье.

Марию Михайленко и Веронику Вологжанникову объединяет любовь к северу, интерес к книжной графике, ирония и страсть к путешествиям. Они часто работают на пленэре во время поездок по Мурманской области и европейскому северу. В 2009 году художницы объединились в творческую группу «Борщ» для создания различных арт-объектов и организации выставок.

Посетители выставки «Край» не только увидят знакомые достопримечательности и пейзажи, но смогут посмотреть на них с другой стороны, глазами авторов.

27 августа планируется встреча с Марией Михайленко и Вероникой Вологжанниковой, на которой художницы поделятся секретами своего творчества и планами на будущее. Выставка продлится до 30 августа.

Проект передвижных выставок организует продюсерский центр «Северный Характер» при поддержке комитета по культуре и искусству Мурманской области.

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Последние комментарии

Zviygincew
04.08.17 13:07
Что-то я ещё о таком нигде не читал! В Ковдоре проблемы с пьянством, или там одни рабы живут, которым жизнь уже в тягость?
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Константин
04.08.17 12:24
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MotoRin
04.08.17 11:53
Хорошо бы узнать, на какую величину алкоголя в выдохе настроен прибор, а то можно и после кефира подзалететь :)
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