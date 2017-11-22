В Североморске открываются Рождественские образовательные чтения

23 ноября в Североморске открывается региональный этап ХХVI Международных рождественских образовательных чтений «Нравственные ценности и будущее человечества», организованный Министерством образования и науки Мурманской области совместно с Североморской Епархией.

В рамках пленарного заседания планируется подписание Соглашения о сотрудничестве между Министерством образования и науки Мурманской области и Североморской епархией, а также плана совместных действий на 2018-2020 годы.

24 ноября состоится круглый стол на тему «Церковь и молодёжь ХХI века: духовные ценности и ориентиры».

28 ноября начнёт работу конференция «Ценностные ориентиры отечественного образования: история и современность», программа которой включает пять секций: «Духовно-нравственные основы воспитания», «Связь духовно-нравственного воспитания в школе с национальными ценностями», «Чтение в системе ценностей современного общества», «Нравственное воспитание дошкольников», «Православные ценности в образовании вчера, сегодня, завтра».

В рамках Рождественских чтений 1 декабря для родителей третьеклассников школ Североморска состоится муниципальное родительское собрание «Нравственные ценности. Все начинается с семьи».

Завершатся чтения 6 декабря.