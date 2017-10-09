В Североморске отметили 125-летие со дня рождения Марины Цветаевой

В Доме детского творчества Североморска в рамках «Литературной гостиной» Центральной детской библиотеки состоялось мероприятие, посвященное 125-летию со дня рождения Марины Цветаевой. В литературно-музыкальной композиции «Тебе, через сто лет» приняли участие ученики СШ №1, 12, 10, гимназии №1, преподаватели русского языка и литературы, классные руководители, родители школьников, журналисты муниципальных СМИ. Вдохновителями литературного праздника стали библиотекари Центральной детской библиотеки.



Стихи Марины Цветаевой, написанные в разные периоды ее жизни, звучали со сцены в исполнениии юных участников «Литературной гостиной». Слайд-шоу дополняло визуальный ряд, ну и, конечно, музыка от композиций Шуберта до романсов на стихи Цветаевой, звучащих в современных фильмах. Организаторы не ставили своей целью биографическое или литературоведческое исследование творчества поэтессы, вечер был призван воскресить интерес к стихам Марины Цветаевой, напомнить о ее таланте, заинтересовать на дальнейшее прочтение.



Подготовка к этому мероприятию заняла почти полтора месяца. Впереди новое испытание - подготовка к празднованию Дня памяти А.С.Пушкина в феврале 2018 года.



