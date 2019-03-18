В Североморске отметили 20-летие литературной гостиной «В кругу друзей»

В Доме детского творчества им. Саши Ковалева состоялось юбилейное мероприятие «Бал поэзии, музыки и театра» приуроченное к 20-летию литературной гостиной «В кругу друзей».

В 1999 году в Североморске на базе Центральной детской библиотеки было создано литературное объединение «В кругу друзей». Бессменный руководитель объединения Клавдия Георгиевна Мазуряк, заведующая отделом обслуживания учащихся 5-11 классов ЦДБ, все два десятилетия держит перед собой цель - развитие интеллектуального, духовного и эстетического потенциала юных североморцев.

- Литературная гостиная - это возможность общения вне класса, вне школы, это союз библиотекаря, ученика и учителя, - рассказывает Клавдия Георгиевна. - Мы опираемся на русскую классику - Золотой и Серебряный века русской литературы, поэзия XX века, современная поэзия XXI века. Наши мероприятия проходят в тесном содружестве трёх муз: поэзии, музыки и театра. В первое 10-летие мы делали акцент на творчество поэтов Кольского Севера и поэтов флотской столицы В. Тимофеева, В. Смирнова, А Миланова, Н. Колычева, В. Панюшкина, В. Соловьева, М. Зверева. За 20 лет в кого только не перевоплощались участники литературной гостиной. Федор Тютчев, Александр Пушкин, Михаил Лермонтов, Сергей Есенин, Владимир Маяковский, Марина Цветаева, Николай Рубцов. Замечательные театральные постановки, костюмы, реквизит, музыка и конечно, чтение стихов. Лучшие моменты наших поэтических вечеров мы и включили в юбилейную программу.

Фото Натальи СТОЛЯРОВОЙ.