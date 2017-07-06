В Североморске отметили 75-летие торпедирования советской подводной лодкой К-21 фашистского линкора «Тирпиц»

В главной базе Северного флота - Североморске - состоялся торжественный митинг, посвящённой памятной дате - 75-летию со дня выхода в атаку подводной лодки К-21 Северного флота для торпедирования фашистского линейного корабля «Тирпиц». Мероприятие проходило у мемориального комплекса «Краснознамённая подводная лодка К-21» на площади Мужества. В митинге приняли участие военнослужащие соединения ракетных кораблей Северного флота, представители городской администрации, организации ветеранов ВМФ из Самары, юнармейцы.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, в музее флота прошла презентация выставки, посвящённой событиям 5 июля 1942 года, когда легендарная подводная лодка К-21 Северного флота атаковала гитлеровскую эскадру, состоявшую из линкора «Тирпиц», тяжёлых крейсеров «Адмирал Шеер» и «Адмирал Хиппер», семи эсминцев и двух миноносцев.

Наша справка:

Подводная лодка К-21 была спущена на воду 14 августа 1939 года. В октябре 1941 года она прибыла на Север.

5 июля 1942 года К-21 под командованием Героя Советского Союза капитана 3 ранга Лунина Н.А. атаковала фашистский линкор «Тирпиц».

Во время Великой Отечественной войны К-21 совершила 12 боевых походов. На счету её экипажа 17 потопленных гитлеровских транспортов и боевых кораблей противника. За образцовое выполнение боевых заданий 23 октября 1942 года награждена орденом Красного Знамени.

После войны в корпусе К-21 была оборудована учебно-тренировочная станция, где моряки отрабатывали приёмы борьбы за живучесть. Потом подводная лодка была отправлена на доковый ремонт.

В 1981 году Военным советом Северного флота было принято решение об увековечивании подводной лодки К-21 как мемориального комплекса в память о погибших моряках-подводниках в годы Великой Отечественной войны.

В 1983 году в канун 50-летия Северного флота Краснознамённая подводная лодка К-21 заняла своё место на площади Мужества в Североморске как корабль-памятник и музей. В отсеках создана музейная экспозиция, посвящённая боевому пути бригады подводных лодок и экипажу краснознамённой К-21.

Посетители мемориального комплекса «Краснознамённая подводная лодка К-21» могут ознакомиться с отсеками, экспонатами музея, с панорамой прошлых лет, боевыми подвигами моряков-подводников легендарной «Катюши».