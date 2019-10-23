В Североморске отметили международный Праздник Белых журавлей

22 октября в Центральной городской библиотеке ЗАТО г. Североморск в 8-й раз состоялся «Праздник белых журавлей», праздник патриотической песни и поэзии. В нем приняли участие военнослужащие, юнармейцы, кадеты, школьники, а также, председатель Совета депутатов ЗАТО г. Североморск Евгений Алексеев, депутаты Ольга Ефименко и Вячеслав Годунов.

Вообще, это не только советский, российский праздник, который отмечается 22 октября по инициативе поэта Расула Гамзатова, автор одноименного стихотворения «Журавли». С 2009 года ЮНЕСКО провозгласило 22 октября международным Праздником Белых журавлей. Он посвящён солдатам, которые отдали свои жизни в боях за Родину. «Мне кажется порою, что солдаты, с кровавых не пришедшие полей, не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в белых журавлей…».

Первый памятник с журавлями был открыт в селении Гуниб в 1986 году.

Праздник в Североморске был посвящён и 75-летию освобождения Советского Заполярья от немецко-фашистских захватчиков.

Слишком большую цену заплатил наш народ за Победу, чтобы забыть тех, кто отдал свои жизни, защищая наше Отечество. «Пусть отсохнет язык, червь глаза поисточит Иуде, коли павших в боях он за сытым обедом забудет». К сожалению, с годами стирается у некоторых сограждан восприятие величия подвига советского солдата, а на Западе пытаются переписать историю, преуменьшить роль Советского Союза в разгроме фашизма, освобождении Европы от коричневой чумы. Те ребята, которые приняли участие в «Празднике белых журавлей» не забудут тех, кто погиб, защищая Родину.

В читальном зале библиотеки звучали стихи и песни, посвященные советскому солдату-победителю, а на экране демонстрировались кадры военной кинохроники. Все участники праздника пели гимн Советского Заполярья «Прощайте скалистые горы».

Выступая перед участниками праздника, Евгений Алексеев поблагодарил всех, кто принял участие в его подготовке и проведении. Он напомнил слова ветерана спецподразделения «Вымпел», Героя России Вячеслава Бочарова: «Солдат умирает дважды: когда в него попала пуля, и когда о нем забыли». Вячеслав Годунов назвал этот праздник со слезами на глазах.

Ольга Ефименко, директор Североморской Централизованной библиотечной системы вручила всем, кто готовил и принял участие в празднике Благодарственные письма.