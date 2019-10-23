На Кольской ГМК отремонтировали печь раньше запланированного срокаЗНАКИ: Легко ли жить под знаком Скорпиона?
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика23.10.19 08:15

В Североморске отметили международный Праздник Белых журавлей

22 октября в Центральной городской библиотеке ЗАТО г. Североморск в 8-й раз состоялся «Праздник белых журавлей», праздник патриотической песни и поэзии. В нем приняли участие военнослужащие, юнармейцы, кадеты, школьники, а также, председатель Совета депутатов ЗАТО г. Североморск Евгений Алексеев, депутаты Ольга Ефименко и Вячеслав Годунов.

Вообще, это не только советский, российский праздник, который отмечается 22 октября по инициативе поэта Расула Гамзатова, автор одноименного стихотворения «Журавли». С 2009 года ЮНЕСКО провозгласило 22 октября международным Праздником Белых журавлей. Он посвящён солдатам, которые отдали свои жизни в боях за Родину. «Мне кажется порою, что солдаты, с кровавых не пришедшие полей, не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в белых журавлей…».

Первый памятник с журавлями был открыт в селении Гуниб в 1986 году.

Праздник в Североморске был посвящён и 75-летию освобождения Советского Заполярья от немецко-фашистских захватчиков.

Слишком большую цену заплатил наш народ за Победу, чтобы забыть тех, кто отдал свои жизни, защищая наше Отечество. «Пусть отсохнет язык, червь глаза поисточит Иуде, коли павших в боях он за сытым обедом забудет». К сожалению, с годами стирается у некоторых сограждан восприятие величия подвига советского солдата, а на Западе пытаются переписать историю, преуменьшить роль Советского Союза в разгроме фашизма, освобождении Европы от коричневой чумы. Те ребята, которые приняли участие в «Празднике белых журавлей» не забудут тех, кто погиб, защищая Родину.

В читальном зале библиотеки звучали стихи и песни, посвященные советскому солдату-победителю, а на экране демонстрировались кадры военной кинохроники. Все участники праздника пели гимн Советского Заполярья «Прощайте скалистые горы».

Выступая перед участниками праздника, Евгений Алексеев поблагодарил всех, кто принял участие в его подготовке и проведении. Он напомнил слова ветерана спецподразделения «Вымпел», Героя России Вячеслава Бочарова: «Солдат умирает дважды: когда в него попала пуля, и когда о нем забыли». Вячеслав Годунов назвал этот праздник со слезами на глазах.

Ольга Ефименко, директор Североморской Централизованной библиотечной системы вручила всем, кто готовил и принял участие в празднике Благодарственные письма.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаОпросы показывали, что за рубежом хотят работать около половины российских учёных, топ-менеджеров, работников инженерных специальностей и врачей
-ФоторепортажПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»Мурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флота
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«Гандвик»: к лету готов!». Документальный фильм 0+«В начале был порт». Документальный фильм (6+)«ArcticWave» - ступень в будущее
-Политбарометр
ПодробнееВернув смертную казнь, можно повысить рейтинг доверия Владимиру Путину
-Слово не воробей...Резко увеличить нашу активность
-Ходят слухи…Мышиная возня под окнами областной администрации
-

Последние комментарии

Андрей Можний
21.10.19 21:24
Начальнику Государственной Жилищной инспекции Мурманской области Алёне Александровне Кузнецовой Юридический адрес: 183032, г. Мурманск, пр. Ленина дом.75 От гражданина Можний Андрея Григорьевича
Комментарий к новости:Злостных неплательщиков ЖКУ будут наказывать по списку
Барак из Молочного.
21.10.19 20:28
Членам команды «Кадетская школа» токмо в КВН и участвовать. В ней же отдают дань форме (в прямом смысле слова), а не содержанию образования. И в сценических номерах упор делался на внешний вид команды
Комментарий к новости:Юные КВНщики сыграли в финале
Нина
20.10.19 14:15
А какая необходимость была именно на этом месте, возле домов, возле гимназии начать строительство здания суда и даже стоянки для машин - задохнуться можно... Неужели для таких зданий не найти другого
Комментарий к новости:Строительство открытого стадиона рядом с гимназией № 8 в Мурманске запланировано на 2019-2020 годы
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3012345678910111213141516171819202122232425262728293031123
-Скоро в эфире12:30Новости. Информационная программа (12+)13:00«ОСА». Художественный сериал, 63 серия (16+)13:45«Tele Travel». Информационная программа (12+)
-PRO ДеньгиВ сентябре средняя сумма чека снизилась на 1,2%-PRO ВалютуРубль задумался над тем, а куда ему катиться-PRO ЭнергетикуВ энергосистеме Мурманской области прошла тренировка по ликвидации аварии в условиях низких температур наружного воздуха-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 23 октября-PRO Нефть и газРазвитие нефтегазовых проектов в Арктике в действующем налоговом режиме пока нерентабельно - Александр Новак-PRO Законы«Пряник» для Северного морского пути: государство может взять страховку арктических перевозок на себя
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
12.09.19: Минюст предлагает разрешить приставам заходить в квартиры для надзора за перепланировкой. Законопроект разрабатывается по поручению правительства РФ. Ожидается, что поправки начнут действовать с января 2020 года. Как Вы относитесь к таким нововведениям?Проголосовало: 239 человек
© 2009 - 2019
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика