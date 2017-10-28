В Североморске первоклассников посвятили в пешеходы

В рамках проведения оперативно-профилактической операции «Пешеход» в средней школе № 9 инспекторы Госавтоинспекции, ребята из отряда ЮИД и представители местного автоклуба провели праздник «Посвящение в пешеходы». Мероприятие проведено с целью расширения представлений первоклассников о правилах поведения на дороге, о значении дорожных знаков и сигналов светофора, развитие их наблюдательности и внимания.

Познавательное «Посвящение в пешеходы» прошло в игровой форме. Ребята отряда юных инспекторов дорожного движения ответственно отнеслись к подготовке праздника. Они рассказывали стихи, задорно пели частушки про нерадивых пешеходов, исполняли песни о правилах дорожного движения.

Первоклассники с интересом обсуждали дорожные ситуации, отгадывали названия дорожных знаков, загадки про транспорт, замечательно справились со всеми заданиями и получили много полезных советов. В заключительной части мероприятия они пообещали соблюдать все правила дорожного движения и дали клятву пешехода. Каждому первокласснику представители автоклуба и ребята из отряда ЮИД вручили именные «Удостоверение юного пешехода» и светоотражатель. В завершение праздника участники сделали общую фотографию с хештегом #ЗАСВЕТИСЬ.