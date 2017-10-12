В Североморске подготовка к зиме начата

Глава ЗАТО Владимир Евменьков провел рабочее совещание о готовности управляющих организаций к содержанию придомовых территорий в зимний период. В работе совещания приняли участие представители управляющих компаний и специалисты администрации. Основная цель совещания - выстраивание взаимодействия, уточнение наличия материальных, технических и человеческих ресурсов УК для работы в зимний период.



Итоги зимы 2016-2017 г.г. показали неудовлетворительную подготовку коммунальных организаций к работе в зиминий период. Прежде всего УК не удавалось своевременно производить очистку придомовых территорий с последующим вывозом снега. Также нерегулярно производилась посыпка песко-соляными смесями улично-дорожной сети и дворовых проездов. В связи с чем зимой североморцы активно жаловались во все инстанции. Несмотря на то, что с самого начала зимнего периода со стороны администрации в адрес УК постоянно направлялись претензии и предписания, вопросы уборки города удалось урегулировать только после выставления штрафов в адрес управляющих компаний. Чтобы избежать подобных проблем нынешней зимой, глава ЗАТО решил проконтролировать готовность организаций сферы ЖКХ к зимненму периоду заблаговременно.



Уже сегодня Владимир Евменьков проведет аналогичное совещание с руководителями организаций, еще только планирующих принять участие в конкурсе по содержанию улично-дорожной сети и прочего благоустройства территорий, расположенных в границах ЗАТО.