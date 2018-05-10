В Североморске подняли Знамя Победы

9 мая в Североморске на мысе Алыш торжественно подняли копию Знамени Победы.



В церемонии приняли участие председатель Совета депутатов ЗАТО город Североморск Евгений Алексеев, начальник отдела административных и организационных вопросов администрации ЗАТО Олег Прасов, представители молодежной общественной организации «Городская волонтерская группа» и жители Североморска.



