В Североморске подняли Знамя Победы

Сегодня в Североморске, состоялась торжественная церемония подъема Знамени Победы, посвященная 74-ой годовщине окончания Петсамо-Киркенесской наступательной операции и разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье в годы Великой Отечественной войны. В честь этого события на 25-метровом флагштоке, установленном на мысе Алыш, была поднята увеличенная копия Знамени Победы.

В церемонии приняли участие: заместитель главы ЗАТО г. Североморск Эдуард Миронов, председатель Совета депутатов Евгений Алексеев, представители администрации ЗАТО, молодежной общественной организации «Городская волонтерская группа», Североморского отделения Всероссийского общественного движения «Юнармия» и жители Североморска.

«В октябре 1944 года была проведена наступательная Петсамо – Киркенесская операция, в результате которой враг в Заполярье был окончательно разбит. 25 октября 1944 года был освобожден норвежский город Киркенес и в честь воинов-североморцев над небом Москвы гремели залпы победного салюта.

Мы преклоняем колени и склоняем головы перед всеми участниками Великой Отечественной войны – ветеранами боевых действий, тружениками тыла, детьми войны, узниками концлагерей и всеми теми, кто, восстанавливая разрушенные города, строил послевоенный мир в стране.

Низкий поклон нашим ветеранам, за стойкость, героизм и, за то, что они дали нам возможность ходить и жить под мирным небом!», - сказал в своем выступлении Эдуард Миронов.