В Североморске подвели итоги акции «Суперчитатель года»

В североморской Центральной городской библиотеке имени Леонида Крейна вчера состоялась торжественная церемония награждения лауреатов акции «Суперчитатель года». Конкурсу уже 12 лет, за это время он стал во флотской столице доброй традицией.

Доклад о работе Североморской центральной библиотечной системы (ЦБС) в период 2015-18 гг. сделала её директор Ольга Ефименко. Публичный отчёт перед горожанами муниципальная библиотечная система проводит раз в несколько лет, следуя традициям, заложенным в библиотечном деле ещё в советские времена.

«В последние года ЦБС г.Североморска сохранила признание жителей ЗАТО, солидную репутацию, удержала планку современной библиотечной культуры на высоком уровне, а также подтвердила имидж просветительского учреждения, организующего духовно наполненный досуг для всех категорий населения ЗАТО г.Североморск Сохраняя высокий процент охвата населения библиотечным обслуживаем (53 %), библиотеки Североморска уже давно стали своеобразной зоной доверия для жителей ЗАТО. Здесь проходят общественные встречи руководителей муниципалитета, а также учреждений и организаций города с североморцами», - сказала Ольга Ефименко в своем выступлении.

Библиотечная система Североморска сегодня — это свыше 250 тысяч единиц библиотечного фонда, 1605 массовых мероприятий в год, 19 читательских клубов, 48 внестационарных пунктов выдачи книг, 2 семейно-досуговых центра, 8 мини-музеев, экологический центр и кукольный театр, 10 центров общественного доступа к документам органов муниципальной и государственной власти и больше 33 тысяч читателей.

Количество читающего населения в ЗАТО - главный показатель работы, отметил управляющий делами администрации ЗАТО г.Североморск Олег Прасов. Он так же добавил, что работникам библиотек Североморска удаётся идя в ногу со временем, прививать горожанам любовь к чтению.

Высоко оценивает труд библиотекарей и Совет депутатов флотской столицы. Председатель Совета депутатов Евгений Алексеев поблагодарил руководство и коллектив ЦБС за работу и пожелал им успехов в творческих проектах. Планы на 2019 год у библиотекарей масштабные. Они готовят несколько новых проектов — среди которых: «Интерактивная карта Североморска», «Азбука цифровой экономики», «Североморск читает вслух» и «Читать всегда модно». А так же в текущем году будет открыто первое в ЗАТО «Тайм-кафе» на базе городской библиотеки-филиала № 2.

Главный ресурс библиотек, конечно, книжные фонды. Они отвечают запросам всех категорий читателей, новинки книжного рынка североморские библиотекари не пропускают. Трижды в период 2015-18 гг. ЦБС становилась лауреатом региональных и федеральных конкурсов «Лучшие товары и услуги».

Заместитель директора Мурманской областной научной библиотеки Ольга Вовк отметила, что Североморская централизованная библиотечная система — это локомотив, всегда идущий вперёд.

По итогам конкурса самой читающей семьёй стала Семья Клещёвых, лучшим молодым читателем - Ирина Карпызина, статуса литературного гурмана была удостоена Любовь Кинкладзе, верным другом библиотек признана Ольга Обухова, а «Суперчитателем» - Ирина Ткаченко.