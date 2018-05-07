В Североморске подвели итоги оперативно-профилактической операции «Пешеход»

За две недели проведения оперативно-профилактической операции «Пешеход» инспекторами ДПС на территории Североморского района выявлено 54 нарушений ПДД в данном направлении, из которых 6 допущено водителями и 48 пешеходами.



Так, за невыполнение водителем требования правил дорожного движения уступить дорогу пешеходам, пользующимся преимуществом в движении, предусмотрено наложение административного штрафа в размере от 1500 рублей до 2500 рублей (ст.12.18 КоАП РФ).



Нарушение пешеходом правил дорожного движения влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере пятьсот рублей (ст.12.29 ч.1 КоАП РФ).



ОГИБДД МО МВД России по ЗАТО город Североморск и город Островной обращается к водителям с просьбой быть предельно внимательными при проезде пешеходных переходов, быть особенно терпеливыми по отношению к юным пешеходам и пешеходам в возрасте. В солнечную погоду не стоит пренебрегать использованием солнцезащитных очков и козырька.



Пешеходам также нужно быть предельно осторожными, начинать переход через проезжую часть следует в установленных местах, предварительно посмотрев по сторонам и убедившись в безопасности своего перехода.

