В Североморске полицейские задержали подозреваемого в мошенничестве

В дежурную часть города Североморска обратился 29-летний местный житель с заявлением о совершенном в отношении него мошенничестве. Мужчина рассказал полицейским, что неизвестный в одной из социальных сетей предлагает свою помощь в оформлении пропуска в ЗАТО. Услугу он оказывает за материальное вознаграждение.

Полицейские в ходе опроса потерпевшего выяснили, что он перечислил злоумышленнику, посредством использования онлайн услуги, 3 тысячи рублей. После совершения банковской операции связь с ним прервалась.

Как установили полицейские, мошенничество было совершено неизвестным с использованием мобильного номера, зарегистрированного в Мурманской области. Сотрудниками полиции в результате оперативных мероприятий был установлен 55-летний житель города Североморска, ранее несудимый.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, по факту возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренным частью 1 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишение свободы на срок до двух лет. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.