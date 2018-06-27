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Мурманская область. Арктика27.06.18 07:05

В Североморске появилась аллея волонтеров

В Североморске, в рамках проведения кампании по озеленению флотской столицы, возле городской администрации была высажена аллея волонтеров. В акции приняли участие представители городских волонтерских групп, автоклуба «Североморск», специалисты администрации.

«Саженцы закуплены в организации «Цветы Заполярья» (г.Мурманск), откуда мы привезли 175 растений. На Аллее волонтеров сегодня было высажено 35 кустов пузыреплодника. Пока кустики ещё молодые, поэтому ждать цветов прямо сейчас не стоит, но через 2-3 года они появятся и порадуют нас. Кустарник симпатичный, плоды его бывают разных цветовых гамм, при этом он хорошо адаптируется на Севере. Года два назад мы сажали подобный, он приобрёл красный оттенок и хорошо прижился», - рассказала специалист КРГХ, эколог Алина Анофриева.

Также была произведена высадка зелёных насаждений на улицах Северная Застава и Сафонова, возле Центральной детской библиотеки и стоматологической поликлиники. Кроме того, много рассады было отправлено для озеленения в посёлок Североморск-3.

 

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