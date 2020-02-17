В Североморске появится новый тонар с хлебобулочными и кондитерскими изделиями

Установка в Североморске тонара с хлебобулочными и кондитерскими изделиями обсуждалась на заседании комиссии по разработке схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории ЗАТО.

Киоск на колёсах площадью 20 квадратных метров в районе 10 и 12 домов на улице Северная Застава планирует установить ООО «Лето». Когда-то там уже работал тонар. Практику такой торговли компания хочет возобновить, чтобы реализовывать продукцию собственного производства.

Сейчас этот вопрос – на стадии согласования. Его предстоит решить совместно специалистам отдела архитектуры и градостроительства администрации ЗАТО Североморск, территориального отдела Управления Роспотребнадзора и межмуниципального отдела МВД.