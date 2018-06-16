В Североморске поздравили медицинских работников с профессиональным праздником
В преддверии празднования Дня медицинского работника, в Центральной районной больнице ЗАТО г.Североморск состоялось торжественное награждение сотрудников медицинских учреждений. С приветственной речью к медицинским работникам обратились врио главы ЗАТО г.Североморск Эдуард Миронов и и.о. председателя Совета депутатов Татьяна Сахарова.
«Представители вашей профессии всегда пользовались особым уважением и почетом за то, что посвятили себя благороднейшему делу - заботе о здоровье человека. Ваша миссия сложна и ответственна, а труд требует полной отдачи сил, опыта, знаний, душевной щедрости», - сказал Эдуард Миронов в своем поздравлении.
За добросовестный труд, профессиональное мастерство, личный вклад в улучшение здоровья жителей Заполярья и в связи с празднованием Дня медицинского работника лучшие сотрудники медицинских учреждений были награждены почетными грамотами и благодарственными письмами Министерства здравоохранения Мурманской области, главы ЗАТО г. Североморск, главного врача Центральной районной больницы.
После завершения церемонии награждения представители муниципалитета, Совета депутатов и Центральной районной больницы возложили цветы к памятной доске почетного гражданина города Североморск Генис Татьяны Яковлевны.
Генис Татьяна Яковлевна стояла у истоков здравоохранения флотской столицы, возглавив в апреле 1950 года станцию скорой медпомощи в поселке Ваенга, и в течение 7 лет оставаясь единственным врачом.
В сентябре 1957 года в Североморске вступила в строй вновь отстроенная больница с поликлиникой для взрослых. Татьяна Яковлевна была переведена на работу в терапевтическое отделение. С
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Звание «Почётный гражданин города Североморска» Татьяне Яковлевне присвоено решением Североморского городского Совета народных депутатов Мурманской области от 24 апреля