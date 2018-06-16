В Североморске поздравили медицинских работников с профессиональным праздником

В преддверии празднования Дня медицинского работника, в Центральной районной больнице ЗАТО г.Североморск состоялось торжественное награждение сотрудников медицинских учреждений. С приветственной речью к медицинским работникам обратились врио главы ЗАТО г.Североморск Эдуард Миронов и и.о. председателя Совета депутатов Татьяна Сахарова.

«Представители вашей профессии всегда пользовались особым уважением и почетом за то, что посвятили себя благороднейшему делу - заботе о здоровье человека. Ваша миссия сложна и ответственна, а труд требует полной отдачи сил, опыта, знаний, душевной щедрости», - сказал Эдуард Миронов в своем поздравлении.

За добросовестный труд, профессиональное мастерство, личный вклад в улучшение здоровья жителей Заполярья и в связи с празднованием Дня медицинского работника лучшие сотрудники медицинских учреждений были награждены почетными грамотами и благодарственными письмами Министерства здравоохранения Мурманской области, главы ЗАТО г. Североморск, главного врача Центральной районной больницы.

После завершения церемонии награждения представители муниципалитета, Совета депутатов и Центральной районной больницы возложили цветы к памятной доске почетного гражданина города Североморск Генис Татьяны Яковлевны.

Генис Татьяна Яковлевна стояла у истоков здравоохранения флотской столицы, возглавив в апреле 1950 года станцию скорой медпомощи в поселке Ваенга, и в течение 7 лет оставаясь единственным врачом.

В сентябре 1957 года в Североморске вступила в строй вновь отстроенная больница с поликлиникой для взрослых. Татьяна Яковлевна была переведена на работу в терапевтическое отделение. С 1973 г . назначена на должность заместителя главного врача по лечебной работе Североморской районной больницы и в этой должности работала до 1993 года. С 1993 г . и до 2005 г . работала в должности врача - методиста по контролю качества лечения и обследования больных Североморской районной больницы.

В 1967 г . Генис Татьяна Яковлевна была занесена в книгу Трудовой Славы Мурманской области. Татьяна Яковлевна одна из немногих медиков награждена орденом Трудового Красного Знамени, а также медалью «Ветеран труда», юбилейной медалью к 100-летию со дня рождения В.И. Ленина, почетным знаком «Отличник здравоохранения».