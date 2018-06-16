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Мурманская область. Арктика16.06.18 07:30

В Североморске поздравили медицинских работников с профессиональным праздником

В преддверии празднования Дня медицинского работника, в Центральной районной больнице ЗАТО г.Североморск состоялось торжественное награждение сотрудников медицинских учреждений. С приветственной речью к медицинским работникам обратились врио главы ЗАТО г.Североморск Эдуард Миронов и и.о. председателя Совета депутатов Татьяна Сахарова.

«Представители вашей профессии всегда пользовались особым уважением и почетом за то, что посвятили себя благороднейшему делу - заботе о здоровье человека. Ваша миссия сложна и ответственна, а труд требует полной отдачи сил, опыта, знаний, душевной щедрости», - сказал Эдуард Миронов в своем поздравлении.

За добросовестный труд, профессиональное мастерство, личный вклад в улучшение здоровья жителей Заполярья и в связи с празднованием Дня медицинского работника лучшие сотрудники медицинских учреждений были награждены почетными грамотами и благодарственными письмами Министерства здравоохранения Мурманской области, главы ЗАТО г. Североморск, главного врача Центральной районной больницы.

После завершения церемонии награждения представители муниципалитета, Совета депутатов и Центральной районной больницы возложили цветы к памятной доске почетного гражданина города Североморск Генис Татьяны Яковлевны.

Генис Татьяна Яковлевна стояла у истоков здравоохранения флотской столицы, возглавив в апреле 1950 года станцию скорой медпомощи в поселке Ваенга, и в течение 7 лет оставаясь единственным врачом.

В сентябре 1957 года в Североморске вступила в строй вновь отстроенная больница с поликлиникой для взрослых. Татьяна Яковлевна была переведена на работу в терапевтическое отделение. С 1973 г. назначена на должность заместителя главного врача по лечебной работе Североморской районной больницы и в этой должности работала до 1993 года. С 1993 г. и до 2005 г. работала в должности врача - методиста по контролю качества лечения и обследования больных Североморской районной больницы.

В 1967 г. Генис Татьяна Яковлевна была занесена в книгу Трудовой Славы Мурманской области. Татьяна Яковлевна одна из немногих медиков награждена орденом Трудового Красного Знамени, а также медалью «Ветеран труда», юбилейной медалью к 100-летию со дня рождения В.И. Ленина, почетным знаком «Отличник здравоохранения».

Звание «Почётный гражданин города Североморска» Татьяне Яковлевне присвоено решением Североморского городского Совета народных депутатов Мурманской области от 24 апреля 1991 г.

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