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Мурманская область. Арктика19.04.18 08:29

В Североморске продолжается эвакуация брошенного автотранспорта

В администрации ЗАТО город Североморск состоялось совещание, направленное на повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожного травматизма, в рамках которого также рассматривался вопрос утилизации брошенного автотранспорта.

С 2014 года в Североморске действует программа по эвакуации брошенных разукомплектованных автомобилей. Более сотни разукомплектованных авто, представляющих опасность и угрозу жизни и здоровью, прежде всего, детей, было убрано с улиц и из дворов ЗАТО Североморск в предыдущие годы. Постепенно их количество уменьшается. В 2017-м  услугами эвакуатора по этому вопросу город воспользовался 15 раз. Число брошенных машин неуклонно снижается: если в 2015 году было эвакуировано 80 единиц, то в прошлом уже только 15 авто. В этом году убрано 4 единицы автохлама, пятую машину убрали 17 апреля - Daewoo Espero, давно стоявшая рядом с ЦРБ. Пока темпы по уборке автохлама невелики, но они увеличатся по мере схода снега.

В Североморске работают соответствующие программы, действующие до 2020 года, заключен контракт с эвакуатором. В частности, на текущий год выделено 98 тыс. рублей на уборку 44 единиц автометаллолома, эвакуация каждой машины обходится в 2,25 тыс. рублей. Североморцам при обнаружении брошенного транспорта следует обращаться в КРГХ либо ЕДДС. В настоящее время в работе находится 6 материалов, представленных в администрацию, которые проверяются совместно с ГИБДД. Однако по сути только два авто попадают в категорию брошенных.

Брошенный автомобиль – это машина в свободном доступе, без остекления, с открытыми дверями, несущая потенциальную опасность для детских игр. Но если авто стоит, пусть даже долго, без свободного доступа, оно не считается брошенным, это следует учитывать.

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