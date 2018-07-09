В Североморске продолжается кампания по эвакуации брошенного автотранспорта

В ЗАТО г.Североморск продолжают эвакуировать брошенные транспортные средства. В пятницу ещё пять разукомплектованных автомобилей с улиц Колышкина, Гаджиева и Панина (пгт. Сафоново) отправились на спецстоянку.

Как рассказал заместитель председателя комитета по развитию городского хозяйства администрации ЗАТО Константин Ухарев, собственникам данных транспортных средств направлялись уведомления, с просьбой убрать транспортные средства. Так как реакции от них не последовало, автомобили подлежат эвакуации. Их новое место парковки – специальная стоянка на улице Вербицкого в пгт. Сафоново.

- Протоколы об изъятии будут направлены в адрес административной комиссии, - рассказал Константин Ухарев. - Далее будут поданы иски в суд о признании транспортных средств бесхозными и передачи их в собственность муниципалитета. После вынесения решений, разукомплектованные автомобили будут утилизированы.