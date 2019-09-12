В Североморске продолжается прививочная кампания против гриппа

В преддверии прививочной кампании в город были доставлены 15 тысяч доз вакцины. Прививку можно поставить в городской поликлинике (ул.Ломоносова, 10) с 9 до 19 часов - по будням, в субботу – с 9 до 15. Уже в сентябре планируется, как и в предыдущие годы, создать мобильные бригады для проведения вакцинации. Кроме того, сформированы прививочные бригады, готовые выезжать на предприятия.

Одной из первых заявку на вакцинацию сотрудников подала городская администрация. 9 сентября в администрацию муниципалитета приехала прививочная бригада в составе участкового врача поликлиники Ольги Красновой и её помощницы медсестры Ольги Марковой. Медики приняли заказ на 50 человек, получили списки и приступили к делу. Самым первым в очереди на прививку оказался сотрудник администрации по имени Александр: «Зачем прививаюсь? Не хочу болеть. Реально помогает».

В числе первых привился в этот день председатель местного горсовета Евгений Алексеев: «Каждый год приходит эпидемия гриппа, вирус мутирует, появляются новые штаммы. Поэтому в целях профилактики необходимо прививаться, делаю это последних четыре года. Мне помогает».

Противопоказаний для вакцинации минимум: острое лихорадочное состояние, обострение хронических заболеваний, аллергия на яичный белок.