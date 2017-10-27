В Североморске проходит международная конференция «Разгром немецко-фашистских войск в Заполярье и освобождение Норвегии от фашистской оккупации. Партизанское движение в Норвегии»

В эти минуты в зале временных экспозиций Североморского музейно-выставочного комплекса (ул. Сафонова, д. 15) продолжает работу международная конференция «Разгром немецко-фашистских войск в Заполярье и освобождение Норвегии от фашистской оккупации. Партизанское движение в Норвегии».



С приветственными словами к участникам конференции обратились глава ЗАТО город Североморск Владимир Евменьков и мэр г. Вардё (Королевство Норвегия) Енсен Роберт Дитлев. Необычным творческим подарком стало исполнение представителем норвежской делегации песни композитора Евгения Жарковского на стихи Николая Букина, написанной в годы Великой Отечественной войны «Прощайте, скалистые горы». Песню с удовольствием подхватили все присутствующие в зале.



Напомним, официальная норвежская делегация прибыла в Североморск 26 октября. Руководство губернии Финнмарк и члены общественной организации NORU (Дружба Норвегии и России) обсудили с главой ЗАТО город Североморск Владимиром Евменьковым вопросы сотрудничества. В частности, организацию курсов норвежского и русского языков и выступление мужского хора города Вардё в ЗАТО город Североморск и ответный визит народного самодеятельного коллектива хора народной песни «Россия» (МБУК ДК Строитель).



