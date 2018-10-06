В Североморске проходят Феодоритовские чтения

В Североморске проходит историко-краеведческая конференция – XI Феодоритовские чтения. Тема чтений в этом году – «Романовы на Мурмане».

В работе конференции приняла участие губернатор Марина Ковтун. Глава региона отметила, что Феодоритовские чтения всегда поднимают самые актуальные, насущные вопросы российской истории и государственности и поблагодарила Мурманскую и Мончегорскую епархию за большую работу про их организации и проведению.

«Вклад династии Романовых в освоение Севера поистине сложно переоценить. За 300 лет её правления наша страна пережила великие события. С историей Кольского Севера связаны имена многих представителей дома Романовых. Некоторые члены правящей династии посещали Мурман – тогда действительно «край земли русской», другие подписывали документы, касающиеся развития экономики, транспортного и военного строительства нашего края. Имена некоторых представителей венценосной семьи утвердились в топонимике Кольского Севера», – отметила Марина Ковтун.

В рамках XI Феодоритовских чтений организована масштабная выставка «Российская империя перед революцией в цифрах и фактах», отражающая важнейшие реформы и преобразования периода правления императора Николая II. При подготовке экспозиции были использованы новейшие данные более 250 энциклопедий и фундаментальных исследовательских трудов, изучены личные дневники Николая II, эпистолярное наследие Императрицы Александры Федоровны.