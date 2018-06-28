В Североморске прокуратура добилась восстановление прав граждан на получение общедоступного бесплатного дошкольного образования

Прокурор города Североморска Мурманской области обратился в суд с иском в интересах неопределенного круга лиц в связи с нарушением прав детей на получение дошкольного образования. Установлено, что в 2012 году свыше 1 тысячи детей состояли в очереди на получение места в дошкольных образовательных учреждениях.

Решением суда удовлетворен иск прокурора города к администрации ЗАТО г.Североморск о возложении обязанности обеспечить предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования путем увеличения количества муниципальных дошкольных образовательных учреждений и увеличения мест в существующих муниципальных дошкольных образовательных учреждениях ЗАТО.

В ходе исполнения решения суда после вмешательства прокуратуры на территории гСевероморска построены и введены в эксплуатацию 3 новых детских сада общей вместимостью 580 мест. На начало учебного года 2018-2019 гг. актуальная очередь на предоставление места в детских садах на территории ЗАТО г.Североморск ликвидирована.

Решение суда исполнено в полном объёме, нарушения закона устранены.