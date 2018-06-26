В Североморске прошёл общегородской выпускной вечер в стиле «Красной ковровой дорожки» для звезд эстрады

В Североморске состоялся общегородской выпускной вечер. В этом году вчерашних школьников чествовали в Центре досуга молодёжи. Торжественная встреча выпускников прошла на площадке перед ЦДМ, в стиле «Красной ковровой дорожки» для звезд эстрады. Возле «дорожки» выпускников встречали ходулисты «Фея» и «Пьеро» мурманского шоу-проекта «Ифрит», фотографы и представители СМИ. Программу выпускного вечера открыл видеофильм о выпускниках 2018. Ведущие рассказали об успехах и наградах городских школ, а также итогах фото-конкурса «Я люблю Североморск». На экране демонстрировались лучшие фотоработы выпускников, подготовленные для конкурса.

Врио главы ЗАТО г.Североморск Эдуард Миронов поздравил выпускников с окончанием школы. «Окончание школы - большое событие в вашей жизни. Вы становитесь взрослыми, выходите в самостоятельную жизнь. Я уверен, что многие из вас после окончания вузов вернутся в родной город. Общими усилиями мы сделаем все, чтобы каждый из вас смог найти применение своим знаниям и способностям», - сказал Эдуард Миронов в своем выступлении.

Еще одним приятным сюрпризом для выпускников стало световое шоу в исполнении мурманского коллектива «Ифрит» и интерактивная танцевальная программа «11 музыкальных лет». Специалисты ЦДМ собрали в микс самые популярные песни каждого года с 2008 по 2018 гг. – время учебы выпускников.

В завершение программы перед выпускниками выступил DJ SLIDER & MAGNIT из Санкт-Петербурга.