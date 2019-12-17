В Североморске прошёл открытый чемпионат штаба Северного флота по русскому бильярду

Во флотской столице прошёл открытый чемпионат управления и штаба Северного флота по русскому бильярду. Соревнования прошли в бильярдном клубе «Лев», в них приняли участие 16 человек из числа военнослужащих и гражданских любителей этой игры.

Чемпионат стартовал в 11 часов и продолжился до позднего вечера. Каждый розыгрыш длился в среднем около получаса. Для выхода в следующий тур спортсмену необходимо было одержать как минимум две победы в трёх играх.

По результатам турнира первое место заняла сборная службы защиты государственной тайны штаба Северного флота, вторыми стали мурманчанки из команды «Динамо», замкнули тройку лидеров офицеры организационно-мобилизационного управления штаба флота.

В личном первенстве победил Николай Плахотников, вице-чемпионом стал Александр Пушной, а третье место занял Юрий Лазаренко, который также установил рекорд турнира — пять забитых шаров подряд, сообщает пресс-служба Северного флота.