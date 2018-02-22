В Североморске прошла генеральная репетиция торжеств, посвящённых 100-летию образования Красной Армии

В главной базе Северного флота — Североморске — состоялась генеральная репетиция торжественных мероприятий, посвящённых празднованию Дня защитника Отечества и 100-летия со дня образования Рабоче-крестьянской Красной Армии.

На Приморской площади в две линии ротных колонн были построены парадные расчёты, облачённые в историческую форму одежды разных периодов развития армии и флота: будённовки и шапки-ушанки, серые шинели и чёрные бушлаты, лётные куртки, белые маскхалаты, ватники и полушубки. Современную часть представляли военнослужащие корабельного состава, объединения ВВС и ПВО, а также армейского корпуса, одетые в форму своего вида Вооружённых Сил России сегодняшнего дня.

После церемонии встречи старшего начальника, митинга и условного возложения венков к памятнику воинам-северомроцам — защитникам Заполярья, по площади торжественным маршем прошли военнослужащие в исторической и современной форме, юнармейцы, нахимовцы и кадеты. За ними прогарцевали всадники, одетые как красноармейцы периода гражданской войны, и проехала тачанка, созданная силами военнослужащих частей МТО Северного флота по историческим чертежам. За тачанкой в национальной одежде на нартах, запряжённых северными оленями, проследовали представители исторических оленьих батальонов.

Механизированную колонну возглавил востановленный военными инженерами советский внедорожник ГАЗ-69, легендарная трёхтонка ЗИС-5 и первый отечетсвенный полноприводный грузовик ГАЗ-63. Следом прошла бронетехника исторического взвода и музея Северного флота: танки Т-34, ИС-3, «Шерман», самоходная артиллерийская установка СУ-100, эрзац-танк НИ-1. Следом проехала совремеменная колёсная и гусеничная техника высокой проходимости, стоящая на вооружении сухопутных и береговых войск Северного флота, от снегоходов А-1 до бронетранспортеров БТР-82А.

Всего было показано более 20 единиц вооружения и военной техники в арктическом камуфляже. В генеральной репетиции приняли участие более 1000 военнослужащих, юнармейцев, нахимовцев и кадет.