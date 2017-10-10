В Североморске прошли игры по баскетболу в рамках чемпионата Мурманской области

Североморск в рамках чемпионата Мурманской области по баскетболу 7 октября принимал у себя сборные команды из города Апатиты.



Игра между сборными командами ветеранов оказалась «валидольной». Игра, в которой счет перевалил за сотню, игра, где победитель был установлен, только пройдя два овертайма. К сожалению североморцев, игра закончилась со счетом 101:99 в пользу ветеранов из города Апатиты. Лидер команды Североморска И. Трофимов (№ 4) за игру набрал 41 очко, Д. Вахмистров (г. Апатиты, № 41) - 43 очка.



Игра же у мужчин закончилась в пользу хозяев площадки со счетом 76:66. Лидеры команды Североморска - С. Романенко (№ 4) за игру набрал 27 очков, В. Воронин (№ 0) – 24 очка, Н. Мак-Гинес (№ 8) - 15 очков.



