В Североморске прошли первые бюджетные слушания по основными параметрами бюджета на ближайшие три года

14 ноября председатель Совета депутатов ЗАТО г. Североморск Евгений Алексеев провёл первые бюджетные слушания, на которых с основными параметрами бюджета по доходной и расходной части выступила начальник Управления финансов Надежда Ракшина. Она ответила на многочисленные вопросы депутатов, которых интересовали вопросы финансирования главных распорядителей бюджетных средств.

Напомним, 6 ноября депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Североморск на своём внеочередном заседании приняли решение о назначении даты проведения публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов «О бюджете муниципального образования ЗАТО г. Североморск на 2020 год и на плановый период 2021-й и 2022-й годы» на 9 декабря. Проект бюджета был опубликован для всенародного ознакомления в газете «Североморские вести» и на официальном сайте.

Чтобы учесть все нюансы формирования бюджета, депутаты спланировали график проведения бюджетных слушаний, в ходе которых будут заслушаны все главные распорядители бюджетных средств. И представительная, и исполнительная власти к формированию бюджета на 2020 год подошли с полной ответственностью.

Проект бюджета на 2020 год имеет явно выраженную социальную направленность. В нем обеспечена реализация установленных стратегических целей и приоритетов бюджетной и налоговой политики Мурманской области и ЗАТО г. Североморск. Бюджетная и налоговая политика ЗАТО г. Североморск нацелена на сохранение социальной и финансовой стабильности в ЗАТО г. Североморск, создание условий для устойчивого социально-экономического развития, полномасштабное внедрение программно-целевого принципа управления общественными финансами, увеличение налогового потенциала, обеспечение функционирования эффективной системы предоставления муниципальных услуг, повышение эффективности бюджетных расходов.

В ходе очередных финансовых слушаний, которые будут проведены 21 и 26 ноября, а также 5 декабря депутаты заслушают всех главных распорядителей бюджетных средств. Затем состоятся публичные слушания, итоги и заключение которых будут рассмотрены на заседании постоянной комиссии. Заседание Совета депутатов по утверждению бюджета на очередной финансовый год состоится 17 декабря этого года.