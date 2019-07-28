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Мурманская область. Арктика28.07.19 20:50

В Североморске прошло традиционное построение войск гарнизона и парад кораблей Северного флота

Благодаря прямому телемосту парад в столице Северного флота стал полноправной частью всероссийского празднования Дня ВМФ. На Приморской площади был установлен гигантский телеэкран, на который транслировался главный морской парад страны в Санкт-Петербурге.

Командующий Северным флотом вице-адмирал Александр Моисеев по видеосвязи доложил главнокомандующему ВМФ России адмиралу Николаю Евменову о построении войск. Свои доклады главкому также представили командующие Тихоокеанским, Балтийским, Черноморским флотами, Каспийской флотилией и военно-морской базой РФ Тартус в Сирии. Таким образом, День ВМФ в едином строю отмечала вся страна.

На трибуне у подножия памятника Героям-североморцам собрались представители командования Северного флота, руководители органов власти региона и города, шефы и почётные гости.

Командующий флотом Александр Моисеев поздравил военнослужащих, жителей и гостей флотской столицы с праздником и отметил, что наличие у Северного флота морских стратегических ядерных сил и кораблей дальней океанской зоны делает его гарантом стратегической стабильности России. Своей каждодневной службой североморцы вписывают в историю российского флота новые страницы, в числе которых – дальние походы и кругосветные плавания, освоение Арктики, совершенствование и развитие инфраструктуры на архипелагах Северного Ледовитого океана.

«Сегодня мы делаем всё, чтобы Россия по праву носила звание великой морской державы!», – подчеркнул командующий флотом.

Врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис, обращаясь к североморцам, акцентировал внимание на ведущей роли Северного флота в обеспечении мира и безопасности в Арктике – регионе планеты, где лидерство России неоспоримо.

«Мирное небо над нашей головой, безопасность и суверенитет страны обеспечивается мужеством моряков, которые, рискуя своей жизнью, защищают нас. Вся Мурманская область поздравляет вас с праздником! Здоровья вам и семь футов под килем!», – отметил глава области.

По традиции, гости возложили венки к монументу Героям-североморцам. В память о моряках, погибших за свободу Отечества, была объявлена минута молчания.

Затем вновь настал черёд прямого включения из Санкт-Петербурга. Ко всем военнослужащим и ветеранам флота обратился Президент России Владимир Путин. Глава государства отметил, что Военно-морской флот уверенно обеспечивает безопасность страны, её национальные интересы и способен дать достойный отпор любому агрессору.

«Героизм моряков, талант флотоводцев и корабелов, дерзновенность учёных, смелость первооткрывателей принесли России великую морскую славу. Мы не только будем держать эту высоту. Мы будем идти дальше», – подчеркнул Президент.

Праздник в Североморске продолжился торжественным прохождением по Приморской площади войск Североморского гарнизона, парадом кораблей в акватории Кольского залива и театрализованным военно-спортивным представлением.

В праздничных мероприятиях, которые проходили в эти дни в гарнизонах Мурманской области, приняли участие глава регионального парламента Сергей Дубовой.

Накануне глава регионального парламента и депутаты поздравляли подводников в Гаджиево и личный состав Кольской флотилии разнородных сил в городе воинской славы Полярном. Отмечалось, что Российский флот был и остается мощным, твёрдо стоящим на страже интересов нашей страны, мира и порядка.

Прозвучали слова благодарности за нелегкую и очень важную службу. Военнослужащим были вручены награды Мурманской областной Думы.

 

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