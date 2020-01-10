В Североморске проведут исследование по проблемам занятости населения

В соответствии с распоряжением правительства Российской Федерации от 6 мая 2008 года № 671-р, Федеральной службой государственной статистики ежемесячно проводится выборочное обследование рабочей силы.

На основании данных обследования формируется официальная статистическая информация о численности рабочей силы, занятых и безработных лиц, не входящих в состав рабочей силы; об участии населения в различных формах трудовой деятельности, о недоиспользовании рабочей силы в соответствии с критериями Международной организации труда по России и субъектам Российской Федерации, городским и сельским местностям, отдельным социально-демографическим группам населения.

На территории ЗАТО город Североморск в 2020 году опрос будет проходить в следующие периоды:

январь – с 13 по 19 - г.Североморск;

февраль – с 17 по 23 - г.Североморск, нп. Североморск-3;

март – с 16 по 22 - нп. Североморск-3;

апрель – с 13 по 19 - г.Североморск;

июль – с 13 по 19 - г.Североморск;

октябрь – с 12 по 18 - нп. Североморск-3.

Опрос проводится интервьюерами, имеющими при себе удостоверение Федеральной службы государственной статистики, действительное при предъявлении паспорта.