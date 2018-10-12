В Североморске проверили объекты благоустройства

Депутаты представительного органа власти флотской столицы не только утверждают расходные статьи бюджета, в том числе на реализацию проектов «Комфортная городская среда», но и желают знать, с каким качеством подрядчики выполняют работы по заключенным контрактам.

В 2018 году в рамках проекта «Комфортная городская среда» были оборудованы и отремонтированы 11 общественных территорий и 5 придомовых территорий, в основном, это детские площадки. На выполнение этих работ было затрачено 31 миллион рублей.

Группа депутатов, возглавляемая председателем Совета депутатов Евгением Алексеевым посетила три детских площадки в Малом Сафоново, детскую площадку в поселке Сафоново и придомовую территорию на улице Кирова у дома №4, где проверила качество выполненных работ на. Пояснения депутатам давал их коллега по депутатскому корпусу, руководитель ГЦ ЖКХ Игорь Козинский.

В 2019 году на реализацию проектов «Комфортная городская среда» также будет выделен 31 миллион рублей. Жителям многоквартирных домов уже сейчас нужно озаботиться подготовкой и направлением в отдел архитектуры и градостроительства администрации ЗАТО г. Североморск заявок на включение в программу «Комфортная городская среда».

Еще одним объектом, которые посетили депутаты по предложению депутата, директора МУП «Североморскводоканал» Александр Каменев, стал водовод, на котором завершен процесс замены труб большого диаметра. За счет полученной прибыли силами специалистов «Водоканала» было заменено 4 километра труб. Работа продолжались два года. Теперь питьевая вода будет поступать от озера Нижне Ваенгское по высокопрочным чугунным с шаровидным графитом трубам, сток службы которых 150 лет. Были заменены 3,3 километра труб диаметром 500 миллиметров и в поселке Сафоново.

Подобную практику депутатских рейдов по проверке качества выполненных за бюджетные деньги работ депутаты намерены практиковать и впредь.