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Мурманская область. Арктика04.05.18 17:40

В Североморске раскрыто мошенничество при продаже недвижимости

В межмуниципальный отдел полиции по ЗАТО Североморск позвонил 55-летний житель города.  Мужчина спросил, может ли он подать заявление о совершенном полтора года назад мошенничестве. Из средств массовой информации североморец узнал о преступных схемах обмана и понял, что он также стал жертвой мошенника. Оперативный дежурный отдела полиции разъяснил мужчине порядок обращения в органы внутренних дел с заявлением о совершенном преступлении и зарегистрировал его обращение.

Сотрудники уголовного розыска МО МВД России по ЗАТО город Североморск и город Островной, опросив потерпевшего, установили, что полтора года назад мужчина обратился к своему знакомому с просьбой помочь продать принадлежащий ему гараж. 33-летний знакомый  продал  недвижимое имущество потерпевшего третьему лицу, получив за гараж от покупателя 130 тысяч рублей. Однако владельцу недвижимости он отдал только 30 тысяч, присвоив обманным путем остальную сумму. Потерпевший через некоторое время узнал о реальной сумме сделки, однако злоумышленник отказался вернуть присвоенную сумму.

Оперативники в день поступления заявления установили и задержали подозреваемого в мошенничестве. Безработный 33-летний североморец признался в содеянном, пояснив, что потратил похищенные обманным путем денежные средства на собственные нужды.

По факту в отношении ранее несудимого жителя Североморска возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Максимальная санкция за данное преступление – лишение свободы на срок до 5 лет. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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Последние комментарии

анна
04.05.18 22:17
ну, надеюсь и очень жду, что следующий на выход ЕРМОЛИН!!!!!
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Петров И.В., пенсионер
04.05.18 22:00
Ушинская, вы как там, про******ли? и вообще т*****ми бываете когда-нибудь? хотя, вас ведь не лишат прав, на кроссовере, да еще с такими покровителями! связи-то остались еще? а вы митинг в поддержку
Комментарий к новости:Президент поставил точку в разоблачающем специальном репортаже «Арктик-ТВ» «Бизнес-Мент»
Артем
04.05.18 21:26
а я в шоке от Ушинской! как говорится кто о чем, а у бизнесменов одни деньги на уме: лишаются части прибыли от потери богатого клиента, возможно крышевания, а еще рабочим на 3 копейки больше платить
Комментарий к новости:Президент поставил точку в разоблачающем специальном репортаже «Арктик-ТВ» «Бизнес-Мент»
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