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Мурманская область. Арктика24.01.20 10:00

В Североморске разрабатываются и внедряются меры по улучшению ситуации на дорогах

В ЗАТО г.Североморск в 2019 году были зафиксированы 158 ДТП, число которых по сравнению с прошлым годом увеличилось на 12%, в них погибли 5 человек (в 2018 г. – 2), 45 – ранены. Такую неутешительную статистику привёл руководитель североморской автоинспекции Юрий Пасичник 22 января на первом в новом году заседании комиссии по безопасности дорожного движения. При этом камеры видеонаблюдения зафиксировали 33730 случаев нарушения скорости, а самым аварийным днём оказался четверг. Глава ГИБДД вызвался разработать меры по улучшению ситуации на дорогах и представить их на следующем заседании.

Помимо знакомства с докладом главы дорожной полиции комиссии предстояло решить 12 вопросов.

Например, вдоль подъезда к магазину «Магнит», расположенному по ул.Северная Застава, 12, будет установлено железное ограждение. Пешеходный переход, находящийся по ул.Падорина, 6, будет временно перенесен в связи с реконструкцией близлежащего здания и проведением там земляных работ. Поликлиника Минобороны по ул.Падорина, 18, решила поменять главный выезд и просила разместить у ворот знак «Стоянка запрещена». Вместо этого медикам было рекомендовано ворота открыть, повесить соответствующую информационную табличку, а в случае загораживания дороги обращаться в ГИБДД.

Зато знак «Стоянка запрещена» с учётом времени и зоны действия появится на ул.Падорина, 12, где машины паркуются прямо на дороге, чем мешают механизированной уборке. Было рассмотрено предложение об установке знака «Осторожно, дети» и обустройстве пешеходного перехода на автоподъезде к детской поликлинике. Решение пока не принято, что именно нужно будет здесь сделать, выяснится в ходе мониторинга. На ул.Чабаненко, 23, планируется разместить опору освещения, обустроить трап, а вот по установке искусственной неровности решение будет приниматься позже. Четыре знака «Жилая зона» в начале и конце зоны действия появятся на ул.Гаджиева, 8.

В ходе проработки вопроса парковки для инвалидов выяснилось, что такой знак может быть установлен на парковке у дома без проведения собрания собственников жилья. И они будут установлены в соответствии с обращениями жителей, а именно, по ул.Сгибнева, 8, Корабельной, 16, и Гвардейской, 18. А вот у дома по ул.Душенова, 18, место для парковки отсутствует в принципе. Для инвалида найдут парковку по соседству. Места будут обустроены за счет средств муниципальной программы для инвалидов «Доступная среда».

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