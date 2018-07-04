Мурманская область. Арктика04.07.18 07:20
В Североморске состоится детский велозаезд, посвященный XXIX Всероссийскому олимпийскому дню
Соревнования для начинающих велолюбителей в возрасте от 1 до 10 лет пройдут 8 июля на территории старого стадиона в городском парке флотской столицы.
В программе соревнований предусмотрены: в 10.00 - начало регистрации (участникам надо иметь при себе велосипед или самокат, а так же шлем и защиту); в 11.00 – торжественное открытие соревнований; в 11.10 – зарядка и в 11.30 - старты.
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