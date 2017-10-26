В Североморске состоится международная конференция «Разгром немецко-фашистских войск в Заполярье и освобождение Норвегии от фашистской оккупации. Партизанское движение в Норвегии»

27 октября в 10.00 в Североморском музейно-выставочном комплексе (ул. Сафонова, 15) состоится открытие международной конференции «Разгром немецко-фашистских войск в Заполярье и освобождение Норвегии от фашистской оккупации. Партизанское движение в Норвегии».



В программе конференции доклады о системе оборонительных укреплений немецко-фашистских войск, антифашистском сотрудничестве СССР и Норвегии, деятельности судоремонтных заводов в годы Великой Отечественной войны, работе концертных бригад и др.



С докладами выступят педагоги из городов Никель и Североморск, сотрудники музеев из Североморска и Полярного, учащиеся североморских школ № 1, 8, 5, 10, библиотекари и члены общественных организаций. О событиях военных лет в Норвегии расскажут представители общественной организации NORU (Дружба России и Норвегии).



Конференция начнется в 10.00 и продлится целый день.



