В Североморске состоялась встреча главы ЗАТО с представителями благотворительной организации многодетных семей

Накануне Международного дня семьи глава ЗАТО город Североморск Владимир Евменьков встретился с представителями Североморского отделения общественной благотворительной организации многодетных семей и инвалидов «Радуга».



На встрече так же присутствовали: депутат Мурманской областной Думы Юрий Шадрин, председатель Совета депутатов ЗАТО Евгений Алексеев, заместитель главы муниципалитета Эдуард Миронов, начальник управления образования администрации ЗАТО город Североморск Нина Шарова, председатель Мурманской региональной общественной организации многодетных семей и инвалидов «Радуга» Рита Абдурахманова.



На встрече были подняты вопросы, волнующие многодетных родителей. Речь шла о доступной среде для инвалидов, жилищно-коммунальных проблемах, строительстве в ЗАТО город Североморск школы и детского сада, а так же о возможности получения грантов общественными организациями.



В завершение встречи глава ЗАТО Североморск Владимир Евменьков поздравил присутствующих с Международным днем семьи, вручил семьям Денисовых, Федоренко и Тискович благодарственные письма.



Общественная благотворительная организация многодетных семей и инвалидов «Радуга» была создана в 1990 году и в настоящее время насчитывает около 5000 участников, многие из них являются инвалидами. Главные задачи, которые ставят перед собой общественники - обеспечение защиты интересов материнства и детства, помощь семьям в реализации льгот и социальных гарантий, установленных законодательством, а также в улучшении их материального положения, жилищных и бытовых условий. Североморское отделение «Радуги» открылось в январе 2017 года. В настоящий момент в местное отделение входят 20 многодетных семей.



За время работы североморского отделения оказаны 18 консультаций по вопросу предоставления земельных участков многодетным семьям, 6 из них по реализации социального проекта «Социальная карта «Добрый город».