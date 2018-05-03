В Североморске состоялись Публичные слушания

3 мая председатель Совета депутатов ЗАТО город Североморск Евгений Алексеев провел Публичные слушания по проекту решения Совета депутатов ЗАТО город Североморск «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования ЗАТО г. Североморск». Все это связано с изменениями, которые внесены в федеральное и региональное законодательство.



Это будет уже седьмое внесение изменение в Устав ЗАТО город Североморск.



27 марта 2018 года Советом депутатов ЗАТО город Североморск было принято решение №362 «Об опубликовании проекта решения Совета депутатов ЗАТО г. Североморск «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования ЗАТО г. Североморск» для учета мнения населения и назначения даты проведения публичных слушаний».



Это решение было опубликовано в газете «Североморские вести» и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте органов местного самоуправления ЗАТО город Североморск. У всех жителей была возможность ознакомиться с вносимыми изменениями и внести свои предложения.



28 апреля было определено датой окончания сбора и учета предложений населения муниципального образования ЗАТО город Североморск по проекту решения Совета депутатов ЗАТО город Североморск «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования ЗАТО г. Североморск».



Был определен порядок сбора и учета предложений населения муниципального образования ЗАТО город Североморск по проекту решения Совета депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования ЗАТО г. Североморск», дата и время и место проведения Публичных слушаний - ЗАТО город Североморск, ул. Ломоносова, д.4, в 10.00 03 мая в кабинете № 62 здания администрации ЗАТО город Североморск.



30 дней были предоставлены жителям Североморска, партиям, общественным организациям, предприятиям и учреждениям для ознакомления с изменениями в Устав и возможности выступить с конкретными предложениями на Публичных слушаниях.



Участники Публичных слушаний приняли рекомендации, которые депутаты учтут при принятии изменений в Устав ЗАТО город Североморск на заседании Совета депутатов. После этого новая редакция Устава будет направлена для регистрации в орган юстиции в порядке, установленном федеральным законом. И лишь после государственной регистрации Решение Совета депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав ЗАТО г. Североморск» будет опубликовано в газете «Североморские вести» и размещено в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте органов местного самоуправления ЗАТО город Североморск, после чего изменения и дополнения в Устав вступит в законную силу.

