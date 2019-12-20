В Североморске состоялись занятия по организации первоочередных мер при совершении террористического акта

В главной базе Северного флота – Североморске под руководством заместителя командующего Северным флотом вице-адмирала Виктора Соколова проходит учебно-методический сбор с руководящим составом местных и территориальных военных гарнизонов флота по тематике гражданской обороны (ГО), противодействия терроризму, управлению силами в условиях чрезвычайных ситуаций (ЧС) и ликвидации их последствий. К мероприятию также привлечены специалисты Главного управления МЧС России по Мурманской области и подразделений Федеральной службы безопасности РФ.

В первый день сбора состоялись методические занятия по организации первоочередных мер при совершении террористического акта в территориальной зоне ответственности Северного флота и организации проведения контр-террористической операции. Были заслушаны доклады о работе, проделанной в сфере противодействия терроризму, а также в области гражданской обороны и ликвидации ЧС на Северном флоте в уходящем году, и поставлены задачи на 2020 год. Начальники Архангельского территориального и Полярнинского местного гарнизонов доложили об организации подготовки подчинённых органов управления и сил гражданской обороны к выполнению поставленных задач.

На площадке соединения ПВО Северного флота прошли практические занятия с развёртыванием в районе чрезвычайной ситуации оперативного штаба пожарно-спасательного гарнизона, подвижного пункта управления ГУ МЧС России по Мурманской области и вспомогательного пункта управления оперативной группы флота. Обучаемым была показана организация связи, управления и взаимодействия между различными ведомствами на месте ЧС с демонстрацией современной техники, с помощью которой происходит мониторинг обстановки и руководство силами, непосредственно действующими на месте ликвидации техногенной аварии, катастрофы или другой чрезвычайной ситуации.

Учебно-методический сбор завершится сегодня. Его участники проведут круглый стол по планированию территориальной обороны в субъектах России, а также штабную тренировку по той же тематике.