В Североморске состоялось комплексное учение по ликвидации чрезвычайных ситуаций

В Североморске состоялось комплексное учение сил и средств городского звена единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. По легенде учения, в результате нарушения технологического обслуживания и утечки газа произошел взрыв газовоздушной смеси, возник пожар в жилых домах, ударной волной разрушено более 60 квартир, более 600 человек нуждаются в эвакуации, расселении и жизнеобеспечении.

«Основная задача - обеспечить безопасность населения. Первое что отрабатывалось сегодня это эвакуация жителей из повреждённых домов. В 12 школе мы оборудовали эвакуационный пункт и пункт питания. Аварийные службы прибыли вовремя, норматив был выполнен. Все участники комплексного учения понимают свои задачи, что необходимо делать в условиях ЧС. Радует, что техника и оборудование соответствует нормам. У нас есть всё, чтобы оказывать помощь при таких ситуациях», - рассказал начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации ЗАТО г. Североморск Алексей Боргомотов.

В ходе учения все оперативные службы сработали слаженно, оценку учениям дадут руководители после подведения итогов.