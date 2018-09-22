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Мурманская область. Арктика22.09.18 10:30

В Североморске состоялось открытие новой Детской студии Ансамбля песни и пляски Северного флота

В торжествах приняли участие командующий Северным флотом адмирал Николай Евменов, глава муниципального образования Владимир Евменьков, директор Ансамбля песни и пляски Дмитрий Акманов, родители воспитанников Детской студии, юнармейцы и морские кадеты, а также жители города.

Выступая на торжественном митинге, командующий флотом отметил, что созданная в прошлом году Детская студия пользуется большой популярностью у североморцев и сегодня там обучается 350 мальчиков и девочек от трёх до пятнадцати лет. Преподаватели студии – действующие артисты Ансамбля песни и пляски Северного флота помогают раскрыть детям их творческие способности и таланты.

Как сообщает пресс-служба СФ, адмирал Николай Евменов выразил уверенность, что из воспитанников детской студии вырастет достойная смена нынешнему поколению и пожелал юным и опытным артистам творческих успехов, побед на конкурсах и благодарных зрителей.

Командующий Северным флотом также вручил воспитанникам студии символический ключ от нового помещения, а также наградил ряд должностных лиц и артистов Ансамбля песни и пляски, отличившихся в работе с детьми и в подготовке новой студии к открытию.

После разрезания символической красной ленточки командующий Северным флотом осмотрел новые помещения Детской студии, в которых уже проходили плановые занятия с воспитанниками.

Завершились торжественные мероприятия посадкой дерева возле здания Детской студии Ансамбля песни и пляски. Право посадить вечнозелёную ель было предоставлено адмиралу Николаю Евменову, главе Североморска Владимиру Евменькову и руководителю Ансамбля Дмитрию Акманову.

 

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